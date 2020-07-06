Kovid-19'u yenen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan görevine döndü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, görevine başladı.
Mersin
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Haluk Bozdoğan, yazılı açıklamasında, 22 Haziran'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlattı.
Ardından, tedavi ve karantina sürecinde yapılan 3 testinin de negatif sonuçlandığını belirten Bozdoğan, şunları kaydetti:
"Karantinada bulunduğum dönemde, tedavi sürecinde vatandaşlarımın, dostlarımın ve arkadaşlarımın gerek duaları gerekse temennileri beni moral ve motive yönünden daha da güçlü hale getirdi. Bu zor ve sıkıntılı sürecimde bana destek olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir an önce iyileşip görevimin başına geçtiğim için mutluyum. Darısı tedavi gören tüm hastalarımızın başına olsun, bir an önce onların da iyileşmeleri için dua edeceğim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.