Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 7 milyon 773 bin 105'i son bir haftada olmak üzere ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 41 milyon 485 bin 262'ye ulaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 20.06.2021
Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Ankara

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 95 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 389 bin 894 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 485 bin 262 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

İstanbul'da 5 milyon 216 bin 30'u birinci doz, 2 milyon 355 bin 422'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 571 bin 452 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 277 bin 546, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 200 bin 896, toplam aşı miktarı 3 milyon 478 bin 442 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 830 bin 347'si birinci doz, 981 bin 307'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 811 bin 654 doz oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'de 5 bin 91 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'a karşı 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

Benzer haberler

Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Türkiye'de 5 bin 91 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırıma çağırdı

Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Fedakar sağlık çalışanı babalar, Kovid-19'la mücadelede yaşadıkları zorlukları unutamıyor

Fedakar sağlık çalışanı babalar, Kovid-19'la mücadelede yaşadıkları zorlukları unutamıyor
Salgınla mücadelenin 'baba savaşçıları özveriyle görev yapıyor

Salgınla mücadelenin 'baba savaşçıları özveriyle görev yapıyor