'Kovid-19 Salgını ve Sağlık Politikaları' zirvesi yarın başlayacak
Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün (TÜSPE), Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ iş birliğiyle çevrim içi gerçekleştireceği zirvenin açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.
Ankara
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TÜSPE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) iş birliğiyle çevrim içi düzenlenecek zirve, 25 Mart Perşembe sona erecek.
Açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı zirvede, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve TÜSPE Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım da birer konuşma gerçekleştirecek.
Zirvede, Kovid-19 salgını sürecinde sağlık yönetimi, sağlık turizmi, sağlık ekonomisi, hizmet sunumu, insan gücü, sağlık endüstrisi, sağlık turizmi ile halk sağlığı ve küresel sağlık politikaları başlıklarıyla 8 oturum düzenlenecek.
Çevrim içi program hakkında detaylı bilgiye ve zirveye katılım işlemlerine "https://www.tuseb.gov.tr/tuspe/haberler/tuspe-turkiye-saglik-politikalari-zirvesi-2021-11032021", "https://www.tuseb.gov.tr/tuspe/" ve "https://www.ushas.com.tr/" adreslerinde yer verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.