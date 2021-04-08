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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı

Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle akciğeri ağır hasar gören kadın hastaya, eşinden ve oğlundan alınan akciğer dokuları nakledildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.04.2021
Kovid-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı

Tokyo

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kyoto Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, 2020 sonunda Kovid-19'a yakalanan hastanın durumunun ağırlaştığı ve zatürre gelişen iki akciğerinin de fonksiyonunu kaybettiği bildirildi.

Hastanın, üç ay boyunca kalbin ve akciğerlerinin yaşamsal fonksiyonunu sürdürebilmesi için Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu tedavisi gördüğü, eşinin ve oğlunun bağışladığı akciğer dokularının, yaklaşık 11 saat süren operasyonla Kovid-19 hastası kadına nakledildiği belirtildi.

Operasyonun, akciğerleri hasar gören bir Kovid-19 hastasına canlı donörlerden yapılan ilk akciğer doku nakli olduğuna işaret edildi.

Bağışçıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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