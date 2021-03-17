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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 geçirenler ve iki doz aşı olanların 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Rehberi'nde yaptığı güncellemeye göre bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak.

Ahmet Sertan Usul   | 17.03.2021
Kovid-19 geçirenler ve iki doz aşı olanların 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren veya ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçenler, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya alınmayacak. Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde bazı güncellemeler yapıldı.

Buna göre, son 3 ay içinde Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş olanlar, varyant bir kökenle yeniden enfekte olduklarının saptanması halinde Sağlık Bakanlığı kurallarına uygun izole edilecek.

Daha önce Kovid-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek. Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak.

Ayrıca, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenlere Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak.

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