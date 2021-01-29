Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü sabah Türkiye'de olacak
Sağlık Bakanı Koca, inaktif Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah Türkiye'ye ulaşacağını açıkladı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümünün 25 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştığını hatırlatarak, "Bu sabah itibarıyla ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 mücadele kapsamında Çin'den sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye'ye getirilmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021