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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 aşısı için 40 yaş ve üstü vatandaşlara randevu verilmeye başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin, "40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Mehmet Tosun   | 13.06.2021
Kovid-19 aşısı için 40 yaş ve üstü vatandaşlara randevu verilmeye başlandı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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