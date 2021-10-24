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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 9-15 Ekim'de Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı 56'ya çıktı.

Ahmet Sertan Usul   | 24.10.2021
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 9-15 Ekim'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Ülke genelinde vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı bir önceki hafta (2-8 Ekim) 51 iken 9-15 Ekim haftasında 56'ya yükseldi.

Her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 737,03 ile Kastamonu oldu. Bu ilin ardından 100 bin kişide 702,63 vaka ile Zonguldak geldi. Önceki hafta 100 bin kişideki vaka sayısı 500'lerde olan Kastamonu ve Zonguldak, bu hafta vaka sayısı en çok artan iller arasında da ilk 2 sırada yer aldı.

En çok vakanın görüldüğü iller arasında önceki hafta 12'nci olan Karabük, bu hafta 3'üncü sıraya yükseldi. Karabük, her 100 bin kişideki vaka sayısının 408,02'den 544,30'a çıkmasıyla en çok artış yaşanan iller arasında da 3'üncü oldu.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 522,39'dan 514,56'ya düşen Düzce, en çok vakanın görüldüğü iller içinde 3'üncü sıradan 4'üncü sıraya geriledi.

Vaka sayısı 100 bin kişide 400-500 aralığında olan iller

Ülke genelinde 13'er ilde, her 100 bin kişideki vaka sayısı 300-400 ve 400-500 aralığında değişti.

Vaka sayısı 400-500 aralığında olan iller "Ordu (499,61), Çorum (496,11), Sakarya (476,67), Tokat (452,61), Ardahan (432,61), Kocaeli (428,44), Samsun (421,80), Trabzon (412,86), Bursa (412,59), Bolu (410,42), Kütahya (403,16), Erzincan (402,25), Kırıkkale (400,07)." şeklinde sıralandı.

Her 100 bin kişide 300-400 aralığında vaka görülen iller

Her 100 bin kişide 300-400 aralığında vakanın görüldüğü 13 il ise "Kilis (380,97), Kahramanmaraş (378,63), Ankara (374), Bartın (357,32), Giresun (353,45), Bilecik (345,19), Çankırı (333,63), Kırşehir (330,81), Bingöl (327,22), Malatya (321,90), Kayseri (319,95), Uşak (318,05), Amasya (305,22)." oldu.

100 bin nüfustaki vaka sayısı 26 ilde 200-300 aralığında

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı 26 ilde 200-300 aralığında seyrederken, 14 ilde 100-200 aralığında görüldü.

Vaka sayısının 200-300 aralığında olduğu iller, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Rize (296,2), İstanbul (292,33), Elazığ (290,33), Sinop (277,65), Kars (273,41), Karaman (272,64), Yozgat (262,95), Balıkesir (261,79), Yalova (258,65), Eskişehir (256,97), Sivas (253,19), Osmaniye (246,83), Adıyaman (239,38), Adana (234,38), Konya (228,62), Manisa (228,25), Gümüşhane (226,53), Niğde (226,47), Erzurum (222,61), Artvin (218,29), Kırklareli (215,07), Tunceli (214,52), Nevşehir (212,49), Hatay (211,05), Burdur (210,41), Afyonkarahisar (202,2)."

Her 100 bin kişide 100-200 vakanın görüldüğü illerin sıralaması ise şu şekilde oldu:

"Denizli (196,75), Isparta (191,91), Tekirdağ (190,65), Mersin (181,30), Gaziantep (170,95), Iğdır (170,38), Ağrı (168,83), Çanakkale (154,19), Bayburt (141,62), Edirne (137,58), Aksaray (133,09), Bitlis (128,21), Muş (124,78), Şanlıurfa (118,28)."

Vaka sayısı 100 bin nüfusta 100'ün altında olan iller

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ün altında olduğu 11 il, "Diyarbakır (86,86), Hakkari (85,56), Batman (70,29), Mardin (58,26), Aydın (48,43), İzmir (47,99), Muğla (44,87), Siirt (40,17), Antalya (38,89), Van (34,45), Şırnak (34,03)." olarak kayıtlara geçti.

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