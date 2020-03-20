Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde toplu halde cuma namazı kılınmadı
Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.
Ankara
Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.
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Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüse karşı aldığı karar, bütün camilerde uygulanarak, cuma namazı vaktinde camiler vatandaş girişine kapatıldı.
Bu kapsamda, Hacı Bayram-ı Veli Camisi başta olmak üzere Ankara genelindeki diğer camilerde vatandaşların içeri girmemesi için önlem alındı. Olası bir olumsuz duruma karşı cami önlerinde polis ekipleri görevlendirildi. Görevli polislerin de virüse karşı maske ve eldiven taktıkları görüldü.
Cami kapılarına da Diyanet İşleri Başkanlığının kararı asıldı. Bazı vatandaşların, Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinde dua okuduktan sonra camiden ayrıldığı görüldü.
Ayrıca yeni evli bir çift de gelinlik ve damatlığıyla camiye ziyarette bulundu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin kapatıldığından habersiz olan bazı vatandaşlar da kapıların kilitli olması nedeniyle evlerine döndü.
Ezan sonrası duyuru yapıldı
Namaz vaktinin gelmesi ve ezanın okunmasının ardından vatandaşlara cami hoparlörlerinden duyuru yapıldı.
Duyuruda, "Aziz milletimizin dikkatine, ev veya iş yerimizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için lütfen dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi milletimizi ve bütün insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun. Cumanız mübarek olsun." ifadeleri kullanıldı.
Diyanet yasaklamıştı
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvasıyla 16 Mart'ta virüs tehdidi bitene kadar camilerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verilmesi kararlaştırılmıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, cuma namazı yerine vatandaşların öğle namazı kılabileceğini bildirmişti.
Virüs tehdidin devam etmesi üzerine, 19 Mart'ta, cuma namazı vakti ve Miraç Kandili'nin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığından il müftülüklerine gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:
"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."
İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ilk "cuma"sız cuma
Diyanet İşleri Başkanlığının Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul'da camilerin girişleri cuma saatinde kapatıldı, avlu ve meydanlarında güvenlik önlemi alındı.
Cuma namazı için sela verilmezken, sadece ezan okundu.
Eyüp Sultan Camisi
Tarihi Eyüp Sultan Camisinin kapıları, cuma saatinde kilitlenirken, cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Camiye ve türbeye yaklaşanlar, güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi.
Vatandaşlardan bazılarının caminin yakınına gelerek dua ettiği görüldü.
Ezanın ardından cami hoparlöründen yapılan anonsta ise şu ifadelere yer verildi:
"Ev veya iş yerinizde öğle namazınızı kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun."
Fatih Camisi
Tarihi Fatih Camisi'nin de kapıları kapalı tutulurken, ezan okunduğu sırada avlunun boş ve sessiz olması dikkati çekti.
Görevliler, giriş kısmında caminin cuma namazı vakti kapalı tutulacağına dair afiş yazısı astı.
Söz konusu yazıda, "Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın genelgesiyle camilerde en yoğun gün olan cuma günü camiler kapalı olacaktır. Cuma namazı yerine evlerimiz veya iş yerlerimizde öğle namazını eda edelim." ifadelerine yer verildi.
Büyük Çamlıca Camisi
Alınan karar çerçevesinde Büyük Çamlıca Camisinin bütün girişleri kapatıldı ve caminin içinde ve çevresinde çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi. Güvenlik görevlileri, camiye gelen herkesi bilgilendirerek geri çevirdi, ziyaret amaçlı girişlere de izin verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.