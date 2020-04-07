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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans aracılığıyla toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 07.04.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans aracılığıyla toplandı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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