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Sağlık, Koronavirüs

Kırklareli'nde 'hızlı antijen kiti' ile salgının izi sürülüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüksek olduğu Kırklareli'nde "hızlı antijen kiti" ile tarama yapılıyor.

Özgün Tiran   | 29.12.2021
Kırklareli'nde 'hızlı antijen kiti' ile salgının izi sürülüyor

Kırklareli

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri, haftanın bir günü olmak üzere huzurevi sakinleri ile personele yönelik antijen kiti uygulamasına başladı.

Huzurevi sakinlerinden alınan sürüntü örnekleri, hızlı antijen kiti sayesinde kısa sürede sonuçlandırılıyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, özellikle yaşlıları salgından korumak için antijen kitleri ile tarama yaptıklarını söyledi.

Uygulamanın genişletilmesi için çalıştıklarını ifade eden Cerit, antijen kitleri ile anında önlem alma imkanları olduğunu kaydetti.

Cerit, salgına karşı tüm vatandaşların aşı olması çağrısında bulundu.

Huzurevi sakinlerinden 74 yaşındaki Bayram Özdağ da salgından etkilenmemek için test yaptırarak aşılarını olduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının her hafta gelerek kendilerine test yaptıklarını ifade eden Özdağ, uygulamadan mutlu olduklarını kaydetti.

Sağlıkları açısından test yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Özdağ, "Burada rahatız, huzurluyuz. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hepsi bizler için uğraşıyor gece gündüz demeden. Bazı yerlerde hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu husustan ölen kişiler de oldu. Çok teşekkür ederiz vazifelerinin devamını dileriz." diye konuştu.

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