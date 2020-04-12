İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
İTÜ, Twitter hesabında "Acı kaybımız" başlığıyla, 22 yaşında yaşamını yitiren Kılıçkaya için başsağlığı mesajını paylaştı.
Mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.