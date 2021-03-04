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Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'da yılbaşından beri en yüksek vaka sayısı kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 865 yeni vaka tespit edildi.

Barış Seçkin   | 04.03.2021
İtalya'da Kovid-19'da yılbaşından beri en yüksek vaka sayısı kaydedildi Fotoğraf: Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı

Roma

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 339 bin 635 testte 22 bin 865 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Bugünkü yeni vaka sayısı ile hem günlük vaka sayısındaki yükseliş trendi sürdü hem de ülkede yılbaşından beri en yüksek sayı kaydedildi.

Salgının başlamasından beri geçen bir yılda toplam vaka sayısı 2 milyon 999 bin 119'a ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 446 bin 439'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 475'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 339 artarak, 98 bin 974'e, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 488 artışla 2 milyon 453 bin 706'ya çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 4 milyon 841 bin 993 oldu. Aşılananların 1 milyon 517 bin 624'ünün, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, artan vakalar sebebiyle bakanlar kurulunun, ülkede bahar aylarında bazı kent ve bölgelerde yapılması gereken kısmi yerel seçimleri 15 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında bir tarihte yapılmak üzere ertelediği belirtildi.

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