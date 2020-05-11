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Türkiye, Koronavirüs

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Gülüşken tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 11.05.2020
İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Kovid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı. 

Yapılan tıbbi değerlendirmede, Kovid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.

Gülüşken, değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte, 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

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