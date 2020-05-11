İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi
İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Gülüşken tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.
Ankara
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İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.
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Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Kovid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı.
• İsveç'teki Türk hasta için ambulans uçak gönderilecek— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 26, 2020
• Kızları yardım çağrısında bulunmuştu
• Sağlık Bakanı Koca talimat verdi#İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken için ambulans uçak talimatı https://t.co/KX8kNLjTWD pic.twitter.com/fywGwaWaXL
Yapılan tıbbi değerlendirmede, Kovid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.
Gülüşken, değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.
❝Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 26, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı ile telefonda görüştü https://t.co/7E7f1XYv8v pic.twitter.com/r09VzaxRkG
İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 26, 2020
Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
https://t.co/cuz703ATfo pic.twitter.com/rhZSuww4NX
Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte, 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.