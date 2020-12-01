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Dünya, Koronavirüs

Azerbaycan'da Kovid-19 salgınının etkisi artarak sürüyor

Azerbaycan'da 4 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla "bugüne kadar ki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 125 bini aştı.

Ruslan Rehimov   | 01.12.2020
Azerbaycan'da Kovid-19 salgınının etkisi artarak sürüyor

Bakü


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 426 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 125 bin 602'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1995 artarak, 76 bin 897'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 41 artarak, 1433'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 746 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 47 bin 272 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.

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