Azerbaycan'da Kovid-19 salgınının etkisi artarak sürüyor
Azerbaycan'da 4 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla "bugüne kadar ki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 125 bini aştı.
Bakü
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 426 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 125 bin 602'ye yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı 1995 artarak, 76 bin 897'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 41 artarak, 1433'e çıktı.
Bugüne kadar 1 milyon 746 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 47 bin 272 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.