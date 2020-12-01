Euro
9.39
Dolar
7.84
BIST 100
1,306.92
Altın
1,805.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği kasım ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde sabit kaldı.

Ata Ufuk Şeker   | 01.12.2020
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda sabit kaldı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı seviyeyi korudu.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,6 ile hizmetler, yüzde eksi 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,4 ile enerji izledi.

Enflasyon, kasım ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, Estonya'da yüzde eksi 1,3, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Slovenya'da yüzde eksi 1,1, İspanya'da yüzde eksi 0,9, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa'da yüzde 0,2 olarak tahmin edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan'da Kovid-19 salgınının etkisi artarak sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Kısa bir fizik tedavi sonrasında görevimin başına döneceğim günü bekliyorum
Afrika'da HIV ve sıtma ilaçlarının Kovid-19 hastalarındaki etkisi ölçülecek
BioNTech, Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansına 'koşullu onay' başvurusu yaptı
Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda sabit kaldı

Türkiye yılın son ayını yoğun ekonomi gündemiyle geçirecek

TCMB Para Politikası Kurulu: Parasal duruşun sıkılığı enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sürdürülecek

ECB, Kovid-19 krizinde finansal istikrarın önündeki tehlikelere karşı uyardı

ECB, Kovid-19 krizinde finansal istikrarın önündeki tehlikelere karşı uyardı
Kovid-19, AB ülkelerinde turizmi sert düşürdü

Kovid-19, AB ülkelerinde turizmi sert düşürdü
İngiltere’de enflasyon ekimde 0,7 arttı

İngiltere’de enflasyon ekimde 0,7 arttı