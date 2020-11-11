Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kontrollerde Sepil'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Sağlık durumu iyi olup karantina sürecini evinde geçiren Sayın Sepil'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.