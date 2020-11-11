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Spor, Futbol

Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ercan Çakar   | 11.11.2020
Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kontrollerde Sepil'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Sağlık durumu iyi olup karantina sürecini evinde geçiren Sayın Sepil'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.


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