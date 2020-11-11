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Dünya, Koronavirüs

AB'den BioNTech-Pfizer'la aşı alım sözleşmesi

AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı alımı için 4'üncü sözleşmenin Pfizer ve BioNTech ile yapıldığını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 11.11.2020
AB'den BioNTech-Pfizer'la aşı alım sözleşmesi

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB), Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz alımını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı alımı için 4'üncü sözleşmenin Pfizer ve BioNTech ile yapıldığını açıkladı.

Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin Pfizer ve BioNTech'in geliştirmekte olduğu aşıdan 200 milyon doz alacakları belirtilen açıklamada, 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin benzer aşı alım sözleşmelerini AstraZeneca, Sanofi-GSK ve Johnson and Johnson ile de imzaladığı anımsatılarak, CureVac ve Moderna firmaları ile de aşı satın alma görüşmelerinin yapıldığı ifade edildi.

Pfizer ve BioNTech, konuyla ilgili açıklamasında, gerekli onayların alınması halinde aşının 2020 sonundan itibaren dağıtımına başlayabileceklerini bildirdi.

AB ülkelerine sağlanacak aşının BioNTech'in Almanya'daki ve Pfizer'in Belçika'daki tesislerinde üretileceği, şirketin 2021'de toplam 1,3 milyar doz aşı üretimi yapmayı beklediği kaydedildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

Aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.

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