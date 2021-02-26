UNICEF 85 ülkeye Kovid-19 aşısı tedariki için AstraZeneca ile anlaştı
UNICEF, 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek.
New York
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 85 ülkeye 170 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamak için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı.
UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, Örgüt ve AstraZeneca arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı COVAX adına Kovid-19 aşısı tedariki için anlaşmaya varıldı.
İmzalanan anlaşma kapsamında UNICEF, AstaZeneca'dan 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek.
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