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Dünya, Koronavirüs

UNICEF 85 ülkeye Kovid-19 aşısı tedariki için AstraZeneca ile anlaştı

UNICEF, 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek.

Betül Yürük   | 26.02.2021
UNICEF 85 ülkeye Kovid-19 aşısı tedariki için AstraZeneca ile anlaştı

New York

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 85 ülkeye 170 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamak için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, Örgüt ve AstraZeneca arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı COVAX adına Kovid-19 aşısı tedariki için anlaşmaya varıldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında UNICEF, AstaZeneca'dan 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek.


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