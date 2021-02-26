Euro
8.94
Dolar
7.36
BIST 100
1,488.21
Altın
1,769.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te donmuş gölde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu

4 kişinin neden donmuş gölün üzerinde olduklarına dair şimdilik bir bilginin bulunmadığı bildirildi.

Atila Altuntaş   | 26.02.2021
İsveç'te donmuş gölde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu

Stockholm

İsveç'in Jönköping kenti yakınlarındaki Sävsjö ilçesinde donmuş Vallsjön gölünde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişinin boğulduğu bildirildi.

Jönköping Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Björn Öberg, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, buzun kırılması sonucu suya düşüp boğulan 65 ve 75 yaşlarında 4 erkeğin cesedini çıkardıklarını belirtti.

Söz konusu kişilerin akrabalarının haber vermesi sonucu kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Öberg, bu kişilerin neden donmuş gölün üzerinde olduklarına dair şimdilik bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 251 bini geçti
UNICEF 85 ülkeye Kovid-19 aşısı tedariki için AstraZeneca ile anlaştı
AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Madrid'de toplu Kovid-19 aşılamalarına stadyumda başlandı

Benzer haberler

İsveç'te donmuş gölde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu

İsveç'te donmuş gölde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan ile karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını sürdürdü

'Bu maçı kazanmamız önemliydi'

'Bu maçı kazanmamız önemliydi'
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi İsveç

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi İsveç
İsveç'ten terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

İsveç'ten terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı