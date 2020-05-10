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Dünya

Brezilya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 730 artışla 10 bin 627'ye yükseldi.

Muhammed Emin Canik   | 10.05.2020
Brezilya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 611 artarak 155 bin 939'a çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.


Brezilya'daki Maracana Stadı, Kovid-19 nedeniyle hastaneye dönüştürüldü

Bölge basınında çıkan habere göre, Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bulunan ve 2014 Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Maracana Stadyumu'nun dış bölgesine ağır Kovid-19 hastalarına ayrılmak üzere 38 günde inşa edilen geçici hastane yetkililere teslim edildi.

Toplamda 400 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 50'si yoğun bakım için olmak üzere şu anda 170 yatak bulunuyor. Rio de Janeiro Valiliği, kalan 230 yatağın mayısın ortasına kadar teslim edileceğini duyurdu.

Brezilya Sağlık Sekreteri Edmar Santos, hastanenin 2 tomografi makinesi, çeşitli ultrason cihazları, taşınabilir röntgen ve hemodiyaliz makinelerine sahip olacağını belirtti.

Brezilya'da Rio de Janeiro eyaleti Kovid-19 kaynaklı 1653 ölüm ve 16 bin 929 virüs görülen kişi sayısıyla ülkede Sao Paulo eyaletinden sonra salgından en çok etkilenen eyalet olarak öne çıkıyor.

Futbol tarihinin sembollerinden sayılan 78 bin kişilik Maracana Stadı, 2014 Dünya Kupası'ndaki maçlara ve 2016 Olimpiyat Oyunlarının açılış ve kapanışına ev sahipliği yapmıştı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 10 bin 627 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 155 bin 939 kişide görüldü.

Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Latin Amerika'da virüsten en çok etkilenen Brezilya'da gerçekleşmişti.

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