Dolar
11.50
Euro
13.03
Altın
1,811.66
ETH/USDT
4,091.00
BTC/USDT
51,443.00
BIST 100
1,897.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 7 milyonu geçti

Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısının 7 milyonu aştığı bildirildi.

Erbil Başay   | 27.12.2021
Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 7 milyonu geçti

Berlin

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 908 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 7 milyon 5 bin 289'a yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 110 bin 433'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 222,7 olarak tespit edilirken, aktif vaka sayısı da 738 bin 400 olarak kayıtlara geçti.

Aşılama kampanyasında 61,4 milyon kişiye birinci doz, 58,9 milyon kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 30 milyona yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bin 610'a çıktı
Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 7 milyonu geçti
Güney Kore'den Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı
AB'de 1 yılda nüfusun üçte ikisi Kovid-19'a karşı aşılandı

Benzer haberler

Almanya’da hastaneler zor durumda

Almanya’da hastaneler zor durumda

Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 7 milyonu geçti

AB'de 1 yılda nüfusun üçte ikisi Kovid-19'a karşı aşılandı

Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı yaşandı

Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı yaşandı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 280 milyonu geçti

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 280 milyonu geçti
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi