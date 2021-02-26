Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından alacak
Güney Amerika ülkesi Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 2 milyon doz almak için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bolivar
Ekvador basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını almak için birkaç haftadır süren müzakerelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.
Zevallos, anlaşma kapsamında 2 milyon doz aşı alınacağını ifade etti.
Öte yandan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 artarak 15 bin 669'a, vaka sayısı da 2 bin 390 artışla 281 bin 169'a yükseldi.
Ülkede virüs tespit edilen 238 bin 817 kişi de iyileşti.
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