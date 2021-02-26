Euro
9.03
Dolar
7.43
BIST 100
1,488.21
Altın
1,763.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından alacak

Güney Amerika ülkesi Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 2 milyon doz almak için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sinan Doğan   | 26.02.2021
Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından alacak

Bolivar

Ekvador basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını almak için birkaç haftadır süren müzakerelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

Zevallos, anlaşma kapsamında 2 milyon doz aşı alınacağını ifade etti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 artarak 15 bin 669'a, vaka sayısı da 2 bin 390 artışla 281 bin 169'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 238 bin 817 kişi de iyileşti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından alacak
AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak
AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor

Benzer haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız

Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından alacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor

AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor
AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak

AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak
AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak

AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak