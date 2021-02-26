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Dünya, Koronavirüs

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa Birliği (AB) uzun vadede kendisine yetebilecek (Kovid-19 aşısı) üretim kapasitesine ulaşmalı çünkü görünen o ki daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız." dedi.

Alaattin Doğru   | 26.02.2021
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "AB liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirve toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve virüsün mutasyonuyla mücadelede ortak çaba kararı alındığını dile getiren Macron, aşı programlarının finansmanı konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Macron, zirvede Pfizer, Moderna aşıları için yeni siparişlerin verildiğini, gelecek Novavax ile Valneva aşıları için ise görüşmelerin hızlandırılması konusunda ortak görüşe vardıklarını aktardı.

AB'den AstraZeneca'ya aşı baskısı

AstraZenaca'nın AB için ayırdığı aşıların bir kısmını Birliğin haricindeki ülkelere gönderdiği, buna karşı bir adım atılıp atılmadığı sorusuna Fransa Cumhurbaşkanı, firmanın son siparişi ulaştırmada angajmanlarına sadık kalmadığını, AB Komisyonunun firmaya memnuniyetsizliğini ilettiğini kaydetti.

Macron, "AstraZeneca'ya sipariş taahhüdünü yerine getirmesi için baskı uyguladık." dedi.

"Görünen o ki daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Macron, "Avrupa Birliği uzun vadede kendisine yetebilecek üretim kapasitesine ulaşmalı çünkü görünen o ki daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız." dedi.

Sadece aşı olan kişilere yönelik Fransa'da belirli yerlerin açılıp açılmayacağına ilişkin Macron, hükümetle gelecek hafta restoran, müze ve kültürel alanlar gibi belirli yerlerin açılması konusunu ele alacaklarını söyledi.

Macron, teknik, politik ve hukuki zeminin hazır olmasıyla bu durumun netleşeceğini vurguladı.

Virüsün yeni mutasyonunun AB ülkelerini ihtiyatlı olmaya ve birlikte hareket etmeye mecbur bıraktığına işaret eden Macron, "Avrupa, bu küresel salgına karşı etkili bir şekilde mücadele etmek için uluslararası dayanışmada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." diye konuştu.

Macron salgınla mücadelede Afrika ile dayanışmanın unutulmamasının altını çizdi.

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