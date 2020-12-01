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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 382 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 382 artarak 48 bin 628 oldu.

Bilal Güler   | 01.12.2020
İran'da son 24 saatte 382 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 382 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 881 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 628'e, vaka sayısının da 975 bin 951'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 840'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 677 bin 963'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede 6 milyon 168 bin 637 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletten 27'sinin "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını duyurdu.

Lari, Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Fars, Gülistan eyaletlerinin ise daha düşük risk kategorilerinde olan "sarı" ve "turuncu" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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