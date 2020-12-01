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Dünya

Beşşar Esed'in cinayet işleyen kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı

Suriye rejiminin başındaki Beşşar Esed'in kuzeni Süleyman Esed, trafikte tartıştığı tuğgeneral rütbesindeki askeri öldürmekten aldığı 20 yıllık cezayı tamamlamadan hapisten çıkarıldı.

Muhammed Temim Hocaoğlu   | 01.12.2020
Beşşar Esed'in cinayet işleyen kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı

Ankara

Suriye basınında yer alan haberlerde, Beşşar Esed'in amcasının oğlu Süleyman Esed'in, Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i öldürmekten aldığı 20 yıllık hüküm süresinin 5. yılında serbest bırakıldığı ifade edildi. 

Haberlerde, Süleyman Esed'in hapisten çıkarılmasına halkın tepkili olduğu belirtiliyor.

Süleyman Esed, 5 yıl önce Lazkiye kentinde trafikte tartıştığı Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i ateşli silahla öldürmüştü.

Cinayetin işlendiği Lazkiye kentinde yaşayan vatandaşlar, Süleyman Esed'in idam cezasına çarptırılmasını istemişti.

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