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Kocaeli'de yaşayan 112 yaşındaki Güllü nineden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Güllü Kaya, çocukları tarafından çekilen videoyla Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara gönderilen hediye paketi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Şahin Oktay   | 11.05.2020
Kocaeli'de yaşayan 112 yaşındaki Güllü nineden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kocaeli

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının müşterek organizasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan, içerisinde kolonya ve 5 maske ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının bulunduğu hediye paketi Güllü Kaya'ya ulaştırıldı. 


Aldığı hediye paketi karşısında mutlu olan Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajını çocukları kayda aldı.

Kaya, çocukları tarafından sosyal medyada yayımlanan ve çok sayıda beğeni alan teşekkür mesajında, "Yolladığın hediyelere çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım gözlerinden öperim doya doya. Ben senin yolunda ölürüm." ifadesini kullandı.

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