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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 785 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 01.12.2020
İtalya'da son 24 saatte 785 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 19 bin 350 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 779 bin 945, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 663 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 88 artarak 784 bin 595 oldu.

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