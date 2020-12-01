İtalya'da son 24 saatte 785 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e yükseldi.
Roma
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e yükseldi.
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Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 19 bin 350 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e ulaştı.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 779 bin 945, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 663 olarak kayıtlara geçti.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 88 artarak 784 bin 595 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.