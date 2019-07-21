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16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

Süha Gür   | 21.07.2019
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

İstanbul

İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden milliler, finalde İtalya ile karşılaştı.

İtalya'nın Trieste kentinde bulunan Pala Chiarbola'da oynanan ve toplamda 74 dakika süren mücadelede rakibini 20-25'lik 3 setle 3-0 mağlup eden Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

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