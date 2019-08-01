Euro
6.22
Dolar
5.61
BIST 100
101,900.20
Altın
1,444.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalyan firması Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatını durdurdu

İtalyan firması RWM, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik silah ihracatını askıya aldı.

Barış Seçkin   | 01.08.2019
İtalyan firması Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatını durdurdu

Roma

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, orta ve büyük kalibreli füze başlıkları ve mühimmat üreten RWM firması, İtalya içindeki fabrika ve üretim ortaklarına gönderdiği yazıyla, Yemen'deki çatışmalarda kullanıldığı gerekçesiyle iki ülkeye silah satışına ilişkin aldığı yeni kararı bildirdi. 

İtalyan meclisi ve hükümetinin siyasi iradesine saygılı olunacağı ifade edilen firma açıklamasında, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze ve füze parçalarını kapsayan silah ihracatına yönelik, ilgili tüm lisansların temmuz ayı sonu itibariyle 18 aylığına askıya alındığı belirtildi.

İtalya'da Temsilciler Meclisi, 26 Haziran'da Suudi Arabistan ve BAE'ye uçak bombaları ve füzelerin ihracatını engelleyen tasarıyı kabul etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü
Para politikalarında makas değişimi gerçekleşti
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde

Benzer haberler

Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru serbest bıraktı

Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru serbest bıraktı

Facebook Suudi hükümetiyle bağlantısı belirlenen gizli hesapları kaldırdı

İtalyan firması Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatını durdurdu

'İran'ın sert hamle ve tehditleri BAE'yi panik havasına soktu'

'İran'ın sert hamle ve tehditleri BAE'yi panik havasına soktu'
ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı

ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı
İran'dan 'BAE keskin tutumunu değiştiriyor' açıklaması

İran'dan 'BAE keskin tutumunu değiştiriyor' açıklaması