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"Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışı
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Sağlık, Koronavirüs

İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91,2'ye çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 65 yaş ve üstünün aşılama oranının yüzde 91,2'ye yükseldiğini belirtti.

Hanife Sevinç   | 23.09.2021
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91,2'ye çıktı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki 1 milyon 316 bin 317 hedef nüfusa sahip 65 yaş ve üstü büyüklerin aşı oranlarını açıkladı.

Yerlikaya, "1. doz yüzde 91,2, 2. doz yüzde 88,9, 3. doz yüzde 64,3. Değerli büyüklerim 3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız." ifadelerini kullandı.


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