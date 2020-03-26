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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığından belediye ve il genel meclisi toplantılarına yönelik genelge

Bakanlığın 81 valiliğe gönderdiği ek genelgeyle, valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin toplantılarının ertelenmesi talimatı verildi.

Orhan Onur Gemici   | 26.03.2020
İçişleri Bakanlığından belediye ve il genel meclisi toplantılarına yönelik genelge

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında virüsün bulaşıcılığının hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu bulunduğu yerlerle ilgili önlemler alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda 81 valiliğe ek bir genelge daha gönderildi.

Genelgede, salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik tedbirler alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edildi.

Buna göre, valilik ve kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri hükmü uyarınca, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanacak.

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına izin verilecek.

Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınmasını, mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesini ve uygulamada herhangi aksaklığa meydan verilmemesini istedi.


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