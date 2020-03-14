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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak." denildi.

Aykut Karadağ   | 14.03.2020
İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatma kararı aldığını, yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı kapatma kararı verdi.

Sarp/Sarpi sınır kapısında yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. Diğer kara sınır kapılarında (Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.

Bu önlem, 15 Mart itibarıyla, Türkiye saatiyle 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren geçerli olacak, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak. 

Söz konusu önlem geçici süre geçerli olacak.

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