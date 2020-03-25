Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, durumunun iyi olduğunu belirtti.
İstanbul
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.— Fatih Terim (@fatihterim) March 25, 2020
Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.
"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.