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Spor, Koronavirüs

Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Erkan Tiryaki   | 25.03.2020
Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

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