Euro
6.99
Dolar
6.42
BIST 100
89,123.39
Altın
1,610.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Abdulkadir Karakaya   | 25.03.2020
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı
İngiltere'de Kovid-19 antikor testleri yakında satışa sunulacak
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

HDP'li milletvekili hakkında 'koronavirüs' soruşturması

Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1331'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1331'e yükseldi
Garanti BBVA'dan Kovid-19 salgınıyla savaşta sağlık çalışanlarına destek

Garanti BBVA'dan Kovid-19 salgınıyla savaşta sağlık çalışanlarına destek