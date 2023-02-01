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Spor, Futbol

Sivasspor dış sahada daha başarılı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 5 galibiyet elde eden Demir Grup Sivasspor, iç sahaya oranla deplasmanda daha başarılı performans sergiledi.

Serhat Zafer   | 01.02.2023
Sivasspor dış sahada daha başarılı

Sivas

Ligin 22. haftasına da deplasman galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, evinde 1 maç kazanırken, dış sahada ise 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Dış sahada oynadığı 11 karşılaşmada 13 puan toplamayı başaran Sivasspor, iç sahada ise 10 karşılaşmada 8 puan kazandı.

Deplasmanda çıktığı 11 maçın 4'ünü kazanan, 1 beraberlik alan ve 6 kez mağlup olan Sivasspor, evinde ise 1 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti, 4 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda rakip fileleri 14 kez havalandırıp kalesinde 18 gol gören Sivasspor, iç sahadaki 10 maçında 11 gol attı, 13 gol yedi.

Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Gaziantep FK'yi 2-1 ve Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sivasspor, iç sahadaki tek galibiyetini Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenerek elde etti.

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