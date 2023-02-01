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Spor, Futbol

Transferin açık "ara" lideri Chelsea

Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Chelsea oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.02.2023
Transferin açık "ara" lideri Chelsea

Ankara

İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Kulübün el değiştirmesinin ardından Thomas Tuchel'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Graham Potter yönetiminde beklentileri karşılayamayan Chelsea, kadrosuna takviye yapmak için kesenin ağzını açtı.

Premier Lig'in 21. haftasının ardından zirvenin 21 puan gerisinde 10. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Enzo Fernandez için Benfica'ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk'e 70, Benoit Badiashile için Monaco'ya 38, Noni Madueke için PSV'ye 35, Malo Gusto için Olimpik Lyon'a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama'ya 12,5, David Datro Fofana için Molde'ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid'e 11 milyon avro ödedi.

Ocak ayında en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübünden 9'u İngiltere Premier Lig'den çıktı. En yakın rakibinden 5 kattan fazla transfer gideri bulunan Chelsea'yi, Southampton ve Arsenal takip etti.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, 63,25 milyon, puan tablosunun zirvesindeki Arsenal ise 60,3 milyon avroyu gözden çıkardı.

İlk 10'daki tek Fransız kulübü Olimpik Marsilya, 40 milyon avro harcamayla 8. sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'deki transfer döneminin bitmesine 8 gün kalmasına karşın 13,95 milyon avroyla listenin 18. sırasında yer alması da dikkati çekti.

2022-2023 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:


KulüpÜlkeHarcama miktarı (avro)
1Chelseaİngiltere329,5 milyon
2Southamptonİngiltere63,25 milyon
3Arsenalİngiltere60,3 milyon
4Bournemouthİngiltere56,2 milyon
5Newcastle Unitedİngiltere49,35 milyon
6Liverpoolİngiltere42 milyon
7Leeds Unitedİngiltere41,2 milyon
8Olimpik MarsilyaFransa40 milyon
9Wolverhamptonİngiltere38,5 milyon
10Leicester Cityİngiltere31 milyon

Chelsea'ye 121 milyon avroluk Arjantinli

Kış döneminin en flaş transferine de Portekiz kulübü Benfica'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i renklerine bağlayan Chelsea imza attı.

22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Benfica'ya 121 milyon avro ödeyen Chelsea, 2021 yazında Jack Grealish'i 117,5 milyon avro karşılığında renklerine bağlayan Manchester City'ye ait Premier Lig rekorunu da kırdı.

Chelsea, Mykhailo Mudryk transferiyle 2. sırayı da kimseye bırakmadı. 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu için Shakhtar Donetsk'e 70 milyon avro ödeyen Chelsea'nin başarıya göre 30 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.

Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Newcastle United ise Anthony Gordon'ı 45,6 milyon avroya Everton'dan alarak dikkati çekti.

2022-2023 kış transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:


FutbolcuEski takımıYeni takımıBonservis bedeli (avro)
1Enzo FernandezBenficaChelsea121 milyon
2Mykhailo MudrykShakhtar DonetskChelsea70 milyon
3Anthony GordonEvertonNewcastle United45,6 milyon
4Cody GakpoPSVLiverpool42 milyon
5Benoit BadiashileMonacoChelsea38 milyon
6Noni MaduekePSVChelsea35 milyon
7VitinhaBragaOlimpik Marsilya32 milyon
8Malo GustoOlimpik LyonChelsea30 milyon
9Georginio RutterHoffenheimLeeds United28 milyon
10Jakub KiwiorSpeziaArsenal25 milyon
11Kamaldeen SulemanaRennesSouthampton25 milyon

İngiltere Premier Lig ezici üstünlük kurdu

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2022-2023 sezonunda da korudu.

Ocak ayı boyunca kulüplerin kasasından 829,81 milyon avronun çıktığı 2023, Premier Lig tarihinin en yüksek transfer harcaması yapılan kış transfer dönemi oldu. Önceki rekor 561,4 milyon avroyla 2018'de kırılmıştı.

2022-2023 sezonu yaz ve kış transfer dönemlerinin toplamında 3 milyar avrodan fazla harcayan Premier Lig kulüpleri, bu alanda da kendisine ait rekoru geliştirdi.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki toplam transfer harcamasının yüzde 76'sından fazlasını gerçekleştiren Premier Lig kulüpleri, diğer Avrupa liglerine karşı ezici bir mali üstünlük kurdu.

Özellikle Serie A kulüplerinin harcamaları (31,22 milyon avro), önceki yıllara (2022: 185 milyon, 2021: 109,36 milyon, 2020: 232,47 milyon) göre ciddi düşüş yaşadı.

Transfer döneminin kapanmasına 8 gün kalan Spor Toto Süper Lig'deki takımlar ise 16,65 milyon avroyla şu an için sıralamanın 11. basamağında yer alıyor.

2022-2023 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:


LigÜlkeHarcama miktarı (avro)
1İngiltere Premier Ligİngiltere829,81 milyon
2Ligue 1Fransa124,9 milyon
3BundesligaAlmanya68,27 milyon
4La Ligaİspanya31,88 milyon
5Serie Aİtalya31,22 milyon
6İngiltere Championshipİngiltere28,29 milyon
7Rusya Premier LigRusya27,1 milyon
8EredivisieHollanda24,23 milyon
9Belçika Birinci LigiBelçika23,75 milyon
10Portekiz Premier LigPortekiz20 milyon
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