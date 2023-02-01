Dolar
18.81
Euro
20.55
Altın
1,930.34
ETH/USDT
1,576.30
BTC/USDT
23,005.00
BIST 100
4,713.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Arabam.com Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.02.2023
Beşiktaş, Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'teki Ortakçılar Göleti havadan görüntülendi
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin cenazesi defnedildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Editör Masası'na konuk olacak
Bakan Karaismailoğlu: Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 8'den 52'ye yükseltilecek
Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

Galatasaray, Metehan Baltacı ile sözleşme uzattı

Galatasaray, Metehan Baltacı ile sözleşme uzattı

Beşiktaş, Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Tottenham Teknik Direktörü Conte ameliyat edilecek

Tottenham Teknik Direktörü Conte ameliyat edilecek
Çaykur Rizespor, Süper Lig hedefine kilitlendi

Çaykur Rizespor, Süper Lig hedefine kilitlendi
Sivassporlu Isaac Cofie "dalya" dedi

Sivassporlu Isaac Cofie "dalya" dedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet