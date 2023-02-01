Kasımpaşa, Giresunspor maçını rahat kazandı

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
10. dakikada Giresunspor öne geçti. Kasımpaşa savunmasının hatalı paslaşmasında topu kapan ve ceza sahasına giren Savicevic'in sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1
13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ben Ouannes, penaltı noktası önündeki Fall'a topu gönderdi. Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
20. dakika Giresunspor 2. golüne yaklaştı. Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Campuzano topa kafayı vurdu, kaleci Erdem'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
28. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Fall ceza sahasında kaleci Onurcan Piri ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada penaltı atışını kullanan Eysseric topu filelerle buluşturdu: 2-1
36. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Fall, Münir'e pasını attı. Münir'in penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.
45+2. dakikada Kasımpaşa bir penaltı daha kazandı. Giresunspor ceza sahasında Eysseric'in şutunda topu engellemeye çalışan Hayrullah'ın müdahalesi sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla hakem Hüseyin Göçek pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada penaltı atışını kullanan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
50. dakikada Kasımpaşa 4. golünü buldu. Yasin Özcan'ın savunma arkasına attığı topla ceza sahasında buluşan Ben Ouannes'in sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1
66. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Münir'in ortasına iyi yükselen Aytaç Kara kafayı vurdu, yere de çarpan top ağlarla buluştu: 5-1
Karşılaşmayı Kasımpaşa 5-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.