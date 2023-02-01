Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ümraniye'de yüzme havuzu açılışını yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ümraniye, birbirinden yetenekli gençlere sahip. İnanıyorum ki bu havuzdan, bu imkanlardan bugünlerin, yarınların şampiyonları yetişecek"
İstanbul
Bakan Kasapoğlu, Ümraniye'de Atakent Birol Hayal Yüzme Havuzu açılış törenine katıldı. Törende, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı temsilcileri de yer aldı.
Burada bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Ümraniye'yi, İstanbul'u, Türkiye'nin her biri karışını tesislerle, havuzlarla donattıklarını belirterek, "Ümraniye Belediyesi ile birlikte güzel bir işbirliğine imza atıyor, Ümraniye'mizi yeni bir eserle, projeyle buluşturuyoruz. Ümraniye'nin enerjisi, dinamizmi yeni bir yatırımla güç kazanıyor. Ümraniye, birbirinden yetenekli gençlere sahip. İnanıyorum ki bu havuzdan, bu imkanlardan bugünlerin, yarınların şampiyonları yetişecek. Ümraniye halkına hayırlı olsun." dedi.
"O zihniyetlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik"
İstanbul'un her bir karışında, Türkiye'nin her bir karışında olduğu gibi 20 yıldan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde mühürleri ve alın terleri olduğunu aktaran Kasapoğlu, "20 yıldan beri hiç bir engele aldırmadan, durmadan, duraksamadan çalıştık, yapmaya devam ettik. Birileri, 'beceremezsiniz' dedi. Hamdolsun başardık. Hizmet yolunu kesmeye çalıştılar. O zihniyetlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Onlar hala yıkmanın vaadini veriyorlar, yok etmenin menfiliğinin söylemiyle yürüyorlar, ama biz sizlerle, 'durmak yok yola devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'de İstanbul'a belediye başkanı olduğunda bu şehri nasıl ayağa kaldırdığına, gülistana çevirişine hep birlikte şahit olduklarını kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:
"Bu millet, bu şehrin çöp kokusundan, patlayan çöplüklerden, akmayan sulardan, bozuk yollardan, o günlerden bugüne, hizmetle, eserle, üretimle buluşmasını da çok iyi biliyor. 20 yıllık süreç; sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ulaşımdan sağlığa, eğitime, altyapıya, şehirciliğe, kültüre, sanata, gençlik yatırımlarına, tarımdan spora kadar dünyanın önde gelen ülkelerinden biri halinde bir yatırımla Türkiye'nin kucaklaşması. Tabii birileri her zaman olduğu gibi bu yatırımları başka şekilde ifade etmeye, algılarla başka yöne çekmeye çalıştılar. Yatırımlarımızı yerden yere vurdular. Şimdi İHA'larımızla, SİHA'larımızla uğraşıyorlar. Bu süreçte hamdolsun diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye'nin her bir karışını spor tesisiyle donattık. En ücra noktalara kadar artık Türkiye'nin güçlü bir spor altyapısı var.
Çocuklarımız en kolay şekilde bu imkanlara ulaşsınlar istiyoruz. İlmek ilmek ördük. Türkiye spor ülkesi olsun dedik. Herkes sağlıklı olsun, imkanlara erişsin istedik. Yine bizi başka şekilde itham ettiler. Bu hayata nasıl baktığınız çok mühim. Biz tesislere baktığımızda bina görmüyoruz. Yüzme öğrendiği için gözü ışıldayan insanları görüyoruz. Bayrakları en yüksekte dalgalandıran şampiyonları, İstiklal Marşı'mızı görüyoruz."
"Tam 5 milyondan fazla kişi yüzme öğrendi"
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, havuz tesisleri için 4 yıl önce 'hedef 1 milyon' dediklerini hatırlatarak. "O hedefi hamdolsun gerçekleştirdik. Tam 5 milyondan fazla kişi yüzme öğrendi. 'Ümraniye'de 3 havuz' demiştik 4 yıl önce. 3'ü de bu aziz milletin emrinde, hizmetinde. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı da katkıları, hızlı çalışmaları için gönülden tebrik ederim." ifadesini kullandı.
Hep insan odaklı çalıştıklarını ve bunun bilinmesi gerektiğini de söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Birileri İstanbul'da musluk açıyor, temel atmama töreni düzenliyor. Ama bizim 3 havuzumuz Ümraniye'de. Her ilçede devasa hizmetlerimiz var. Zeytinburnu'nda Avrupa'nın en modern buz pistini açtık. Her bir eseri güçle, inançla, gayretle, sinerjiyle icra ediyoruz. Herkese nasip olmaz bu millete hizmet etmek. Ne kadar şükretsek azdır. Bundan sonra yine aynı azim, inançla, el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nda durmadan, bir, beraber bu yola, bu destana devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Mükemmel bir tesisleşme gerçekleştiriyoruz"
Türkiye'nin her alanda güçlü dönüşümleri ortaya koyduğunu, bunlardan birisinin de spor yatırımları olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şu görüşlerini paylaştı:
"Bir spor tesisine ulaşmak, spor malzemesine erişmek noktasından yaşananlar malum. Gelinen noktada, her bir branşta, iddiası olan bir nesli yetiştirme adına mükemmel bir tesisleşme gerçekleştiriyoruz. Ülkenin her bir karışında yarınlarımız için mücadele eden binlerce sporcumuz var. Eskiden Türkiye bir kaç branşta iddiası olan bir ülkeydi. Bir elin parmaklarını geçmezdi spor branşları. 2022 yılında 51 branşta 6127 madalyayı bizim sporcular bu ülkeye kazandırdı. Bu güçlü işbirliği ve inancın bir sonucu. 2020 Tokyo'da tarihin en güçlü olimpiyatlarını yaşadık. 2024'de de en başarılı yeni olimpiyat sürecini birlikte yaşayacağız.
İstanbul'da 2022-23 eğitim döneminde, rekor bir yurt başvurusuyla karşılaştık. Rekor bir yerleştirme oranıyla her bir öğrenciyi yurtlarımıza yerleştirdik. İzmir, Ankara, Adana, Mersin'de de yüzde yüz yerleştirme bir rekordur. Türkiye Yüzyılı adına umut vaat eden, bizi heyecana sevk eden bir rekordur. Sporun yüzyılında yeni rekorları bu millete, gençlere yaşatmaya yine hep birlikte devam edeceğiz."
Seçim sürecine de değinin Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:
"Türkiye çok önemli bir eşikte. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımındayız. İlk adımı ne kadar sağlam, güçlü atarsak yürüyüşümüzün sonraki süreçlerinde de aynı kudretle devam ederiz. Bu kritik süreçte inanıyorum ki, 20 yıllık süreçte olduğu gibi milletimiz bu kutlu emaneti yine ehline en güçlü şekilde teslim edecek. Ümraniye de ardımızda dimdik duracak ve bunu birlikte tüm dünyaya, demokrasinin, milli iradenin, kalkınmanın en güçlü mesajı olarak Ümraniye'den haykıracağız. Bu güzel destanı yepyeni zaferlerle taçlandıracağız.
Gençler, tesisler sizin emirlerinizde. Gençler ve hanımefendiler, bu tesislerde öncelik sizin, gelin dolu dolu değerlendirin. Yeter ki sporla hemhal olun. Çünkü spor bir sağlık unsuru. Buralar sizlerle güzel. Sizler yeter ki talep edin. Sizleri için varız, emrinize amadeyiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.