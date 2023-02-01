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Spor, Futbol

Galatasaray, Metehan Baltacı ile sözleşme uzattı

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.02.2023
Galatasaray, Metehan Baltacı ile sözleşme uzattı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Metehan Baltacı ile sözleşme uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizden yetişen futbolcumuz Metehan Baltacı'nın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

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