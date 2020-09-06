Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
İstanbul
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını ifade etti.
Bozkurt, şunları kaydetti:
"Çalışma arkadaşlarımızda rastlanan Kovid-19'dan dolayı yaptırdığımız rutin testlerde benim de testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, endişeye mahal verecek hiçbir şikayetim yok ama prosedür gereği belli bir süre evde izolasyonda olmam gerekiyor."
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlatan Bozkurt, sürecin en şekilde atlatılabilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.