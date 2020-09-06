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Politika, Koronavirüs

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Kübra Kara   | 06.09.2020
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını ifade etti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımızda rastlanan Kovid-19'dan dolayı yaptırdığımız rutin testlerde benim de testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, endişeye mahal verecek hiçbir şikayetim yok ama prosedür gereği belli bir süre evde izolasyonda olmam gerekiyor."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlatan Bozkurt, sürecin en şekilde atlatılabilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

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