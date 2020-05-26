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Türkiye, Koronavirüs

Emniyet Genel Müdürlüğünden koronavirüs istismarcılarına karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığından geldiğini söyleyerek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirme ya da tarama yapacağını söyleyen kişilerin evlere alınmaması konusunda uyardı.

Tanju Özkaya   | 26.05.2020
Emniyet Genel Müdürlüğünden koronavirüs istismarcılarına karşı uyarı

Ankara

Twitter hesabından koronavirüs istismarcılarına karşı paylaşımda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri evinize almayın, adınızı ve adresinizi vermeyin." uyarısı yaptı.

Aynı paylaşımda yer verilen afişlerde ise şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde Kovid-19 hastası olup olmadığını tespit etmek isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenleri, koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri ve koronavirüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evinize almayın."


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