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Sağlık, Koronavirüs

EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının takviye dozunun 12 yaş üzerindekilere uygulanabileceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.02.2022
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti

Brüksel

EMA, takviye dozun AB ülkelerinde 12-15 yaş grubunda kullanılması için şirketin yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

EMA'nın açıklamasında, aşının iki dozunun 5 yaşından büyük sağlık durumu uygun herkeste kullanılabildiğin hatırlatılarak, takviye veya hatırlatma dozu olarak anılan üçüncü dozun 12 yaşından büyüklerde kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, takviye dozun 12 yaşın üzerindeki ergenlerde, Kovid-19'a karşı en az yetişkinlerdeki kadar bağışıklık sağladığı ifade edildi. İncelenen verilerde güvenlik endişesi belirlenmediği açıklandı.

Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunun 18 yaşından büyükler için onayı aylar önce verilmişti.

EMA'nın aşılar ve ilaçlara ilişkin incelemeleri sonrası aldığı kararlar, AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler, sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar veriyor.

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