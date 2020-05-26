Elazığ'da dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Elazığ
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşların dışarıda maske takması zorunlu hale getirildi.
Sevgili Elazığlılar;— Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) May 26, 2020
Sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil,
👉🏻İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir,
👉🏻İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır, uymayanlara 3150 TL para ve ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir. pic.twitter.com/PM3vbHWRtu
Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceğini anımsatarak, "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil. İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 lira para, ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.