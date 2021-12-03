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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ: Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Pasifik bölgesinde bazı ülkelerce benimsenen sınır kapatma önlemlerinin, koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadelede zaman kazandırabileceğini ancak Delta varyantında kazanılan tecrübenin rehber olacağını belirtti.

Mehmet Alaca   | 03.12.2021
DSÖ: Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak

Ankara

DSÖ Batı Pasifik Bölge Direktörü Dr. Takeshi Kasai, 26 Kasım'da düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, bölgedeki bazı ülkeler sert dalgalanmalarla yüzleşirken diğer birçok ülkede ise Kovid-19 vakaları ve ölümlerinin azaldığını veya sabit kaldığını söyledi.

Omicron varyantının endişe verici olarak tanımlandığını vurgulayan Kasai, "Sınır kontrolü virüsün ülkeye girişini geciktirebilir ve zaman kazandırabilir. Ancak her ülke ve topluluk yeni vaka artışlarına hazırlanmalı." dedi.

Kasai, yeni varyantın daha bulaşıcı olabileceği nedeniyle daha fazla test ve gözlemin şart olduğunu aktardı.

Sayıların artması muhtemel

DSÖ Bölgesel Acil Durum Direktörü Dr. Babatunde Olowokure, Batı Pasifik bölgesinde Avustralya, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'de Omicron varyantı vakalarının görüldüğünü aktararak sayıların artmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Hindistan, Singapur ve Malezya'da da son 24 saatte ilk Omicron vakaları bildiren Olowokure, Delta varyantında kazanılan tecrübenin, Omicron ile mücadelede rehber olacağını ifade etti.

DSÖ Batı Pasifik Bölgesi, Palau'dan Moğolistan'a kadar 37 ülke ve bölgeyi kapsıyor.

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