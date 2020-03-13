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Türkiye, Koronavirüs

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." dedi.

Barış Gündoğan   | 13.03.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." dedi.

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