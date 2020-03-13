Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." dedi.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." dedi.
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