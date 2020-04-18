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Türkiye, Koronavirüs

DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastaneye ilişkin açıklama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Atatürk Havalimanı'nda, hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.

İzzet Taşkıran   | 18.04.2020
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastaneye ilişkin açıklama Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk havacılığının gelişimindeki tarihi misyonunu tamamlayıp hizmet nöbetini dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'na devreden Atatürk Havalimanı'nda pandemi ile mücadelede büyük önem taşıyan sahra hastanesi inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı. ‬

‪Genel havacılık ve kargo operasyonlarının "05/23" pistinden "Annex-14" standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleştirildiğini kaydeden Keskin, "‪İstanbul Havalimanı'ndaki pistler ile aynı doğrultuda olduğu için büyük taşınma sonrası kullanılmayan ve inşaat alanına dahil edilen pistler, pandemi dolayısıyla aktif olarak hizmet veremeyen Türk havacılığı uçaklarına park hizmeti sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Keskin, hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz bir şekilde devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulunduklarını anlatarak, "14 kurala riayet ettiğimiz bugünlerde özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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