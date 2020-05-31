Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil durum hastaneleri ülkemizin yüz akı olacaklardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır." dedi.
İstanbul
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.
Erdoğan, konuşmasında, hastanenin İstanbul'a, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.
Sağlık Bakanlığını ve Rönesans firmasını bu güzel hizmeti ülkeye kazandırdıkları için tebrik eden Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener başta olmak üzere koronavirüs salgınında kaybettikleri sağlıkçılarla vatandaşları bir kez daha saygıyla yad ettiklerini söyledi.
Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener'in iyi bir doktor, kendi alanında iyi bir uzman olmanın yanında, insanlara hizmet etmeyi hayat gayesi haline getirmiş gerçek bir gönül adamı olduğunu ifade etti.
Prof. D. Dilmener'in kendisine gelen her hastayı inancına, kökenine, meşrebine, statüsüne bakmaksızın bir eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi olarak görüp tüm imkanları ve samimiyetiyle kucaklamış biri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Son nefesine kadar bu hizmetlerini sürdüren hocamızın ismi elbette gönüllerde hep yaşayacaktır. Biz de Yeşilköy'de inşa ettiğimiz bu hastaneye ismini vererek hocamıza olan vefamızı göstermek istedik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza, milletimize verdikleri tüm hizmetler ve salgın dönemindeki gayretleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
"Türkiye dikkatleri üzerinde toplayan bir ülke oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü sağlık altyapısı ve genel sağlık sigortası sistemi ile salgı sürecinde dikkatleri üzerinde toplamış bir ülke olduğunu anlattı.
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Nüfusumuzun neredeyse tamamını kapsayan ve herkese aynı standartta hizmet alabilme imkanı sağlayan genel sağlık sigortamıza gıpta ile bakıldığını çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda mevcutların çok büyük bir bölümünü baştan aşağı yenilediğimiz yeni binalarla ve cihazlarla teçhiz ettiğimiz bir sağlık altyapısına sahibiz. Doktorundan hemşiresine ve destek personeline kadar 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Sayıları 11'i bulan şehir hastanelerimizle hem inşa ve işletme yöntemi hem hizmet kalitesi ile küresel düzeyde bir model haline gelmiştir"
Aynı şekilde salgın döneminde iki ayı bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sundukları bu acil durum hastanelerinin özellikle örnek alınacak bir model olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştıkları sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık." dedi.
Erdoğan, bu hastanelerin başka özelliğinin de bulunduğunu belirterek, "Örneğin Pakize Öz Hastanesi, askeri havaalanının hemen bir ucunda yapılmış, dolayısıyla herhangi bir hasta buraya uçakla gelip hemen şöyle adeta yaya mesafede hastaneye ulaşacağı bir yer. Burası bizim Yeşilköy Havalimanımız. Burada da yine aynı şekilde yurt dışından bir hasta geliyorsa, uçakla gelip hemen bir yaya mesafede hastaneye gelecek tedavisini olacak ve tedaviden sonra da yine uçakla buradan nereye gidecekse uluslararası ise uluslararası, ulusal ise ulusal olarak hemen ulaşabileceği menziline ulaşacaktır."
"Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır"
Acil durum hastaneleri ile ilgili, "Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır." diyen Erdoğan, "Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz." ifadesini kullanarak, "Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik." şeklinde konuştu.
"Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir"
Türkiye'nin ihtiyacının kavga değil eser siyaseti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri artık kapanıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koalisyonlu yılların Türkiye'yi nasıl dibe ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlardır" ifadelerini kullanarak, "Demokraside ve ekonomide milletimize beklediği hizmetleri sunamayanların, vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin önünde demokrasiden ve kalkınmadan başka alternatif yoktur"
Türkiye'nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Her kim daha çok yatırım, üretim, istihdam, iş, aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına çarpıp dağılmaya mahkumdur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı görünse de sonrası aydınlıktır." diyerek, "Gelişmeler ve işaretler, salgın sonrası yeniden yapılanacak küresel ekonomide ülkemizin çok avantajlı bir konuma oturacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda önce hızlı bir toparlanma, ardından çok daha hızlı bir atılım içine gireceğiz." ifadelerini kullandı.
Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi
Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.