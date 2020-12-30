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Çin’den gelen Kovid-19 aşıları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İlaç ve Aşı Depolarına getiriliyor
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Türkiye, Koronavirüs

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

İsmet Karakaş   | 30.12.2020
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi. Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı ) 

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi. 

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

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